Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 22 mai, Dani Oțil nu putea sa lipseasca de la prima etapa din Campionatul Național de Super Rally, pe strazile din Mangalia. Din nefericire, prezentatorul de la Neatza a avut parte de un mic incident. Mașina lui a suferit un accident la raliu. Dani Oțil a fost cel care a deschis cursa cu un…

- Fiica lui Nicu Maharu, Bianca Maharu sau Samyr Maharu, așa cum este cunoscuta, a trecut prin clipe groaznice. Aceasta a fost implicata intr-un accident cumplit din care a scapat, din fericire, doar cu unele leziuni. Mașina a fost grav avariata, așa ca tanara a avut mare noroc pentru ca nu a pațit ceva…

- Accident rutier grav in Mangalia, in apropiere de herghelie.Un accident rutier teribil s a produs duminica, in apropiere de herghelia din Mangalia. Un autoturism s a rasturnat.La evenimentul rutier intervin o autospeciala de stingere, un echipaj de Descarcerare, un echipaj SMURD B, 11 pompieri si un…

- Un accident de circulație, in care a fost implicat un șofer din Dej, a avut loc astazi, in jurul orei 10:40, in zona Operei Maghiare din Cluj-Napoca. ”Conducatorul unui autoturism, un barbat de 44 de ani, din municipiul Dej, a intrat in coliziune fața-spate, cu un autoturism condus de o tanara de 29…

- Cuza de la Noaptea Tarziu a fost implicat astazi intr-un accident de mașina in zona centrala a Capitalei. Artistul și-a distrus partea din spate a bolidului de lux și le-a aratat fanilor de pe rețelele de socialiazare in ce stare a ajuns acum autoturismul sau.

- Politistii din Timisoara au intocmit dosar penal pe numele unui tanar de 17 ani care a furat o masina de pe o strada din oras, apoi a fugit de politistii care l-au depistat in trafic. A fost lovit de un autoturism, in timp ce fugea pe carosabil, iar in final politistii au constat ca acesta consumase…

- FOTO| Șofer din Alba implicat intr-un ACCIDENT rutier pe DN 1: O persoana, ranita dupa impactul dintre o mașina și un autotren Un accident rutier a avut loc vineri dimineața, in jurul orei 7.00, pe DN 1, intre Porumbacu de Jos și Scoreiu, județul Sibiu. Din primele informații a fost vorba despre o coliziune…

- Legenda golfului Tiger Woods a fost operat dupa ce a suferit multiple rani la picioare intr-un accident de mașina avut marți dimineața, in Los Angeles, scrie cnbc.com . Wood se afla singur in mașina care s-a rasturnat pe o șosea din sudul Californiei, dupa o coliziune cu un alt vehicul. Jucatorul de…