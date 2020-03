Stiri pe aceeasi tema

- Smiley castiga sume colosale din reclame si emisiuni, de ordinul sutelor de mii de euro. “Numai din reclame, prezentatorul de la ”Romanii au talent” a primit 200.000 euro pe contractul cu Huawei, 70.000 euro pe o campanie online cu chipsurile Lays. In ce privește emisiunile de televiziune, artistul…

- Dani Mocanu a postat pe pagina sa de Instagram un filmuleț in care numara teancuri de bani. Și nu este vorba decat despre banii obținuți in ultima saptamana. Teancurile de bani sunt aliniate precum carțile in biblioteca, totul pentru nimeni sa nu conteste supremația manelistului. "Cam proasta…

- Pe cine imbraca Dana Budeanu Dana Budeanu a devenit, in ultimele luni, una dintre cele mai urmarite vedete din Romania in mediul online. Nu insa gratie creatiilor sale vestimentare, ci filmuletelor atat de controversate pe care le posteaza pe YouTube, Facebook si Instagram. De-a lungul timpului, Dana…

- Reclamele sunt principalele aducatoare de venit atat pentru marile companii, cat si pentru creatorii de continut de pe platforme. Influencerii fac extrem de multi bani pe YouTube, prin reclamele de cate cinci secunde pe care le afiseaza in videoclipurile de pe platforma. Ceva similar ar urma sa apara…

- Cantareata a postat pe contul sau de Instagram un mesaj emotionant pentru sotul sau, alaturi de care a atasat si o imagine. Fanii cuplului i-au transmis prezentatorului TV zeci de mesaje in care ii ureaza sanatate si fericire. "E ziua lui si intotdeauna vreau sa sarbatoresc de parca ar fi…

- „Au fost cațiva ani grei, dar cu tratamentul potrivit care imi va trata aceasta boala incurabila voi reveni mai puternic ca oricand.”, a scris artistul in varsta de 25 de ani pe constul sau de Instagram. Acesta a adaugat ca sufera și de o infecție virala cronica. Zvonurile conform carora artistul…