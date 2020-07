Stiri pe aceeasi tema

- Reputatul psihiatru Mircea Birt vorbeste, intr-un interviu pentru „Adevarul“, despre efectele pandemiei asupra sanatatii mintale si ale masurilor luate de catre autoritati pentru a evita raspandirea virusului COVID-19.

- Dani Mocanu nu se lasa pana nu ajunge in varf. Zis și facut, caci manelistul este numarul 1 in Trending pe YouTube, dupa colaborarea cu prietenul sau, Costi Ionița. Dupa ce s-a ”luptat” cu Jador pentru primul loc, acum artistul nu-și mai incape in piele de mandrie.

- Legile sunt pentru a nu fi respectate, daca vorbim de Dani Mocanu. Manelistul nu se supune nimanui ca doar el este șeful, insa, de data aceasta, pandemia le-a cumințit pana și pe ”Regele manelelor”.

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri seara, pentru agenția MEDIAFAX, ca nu stie despre poza postata pe Facebook de fostul ministru Eugen Teodorovici, in care apare fumand in unul dintre birourile din Guvern. Premierul a spus ca daca poza exista, nu are ce face.

- De ce suntem tentați sa bem prea mult in carantina? Unele rapoarte indica o creștere a vanzarii produselor din alcool, sugerand ca mulți apeleaza la acestea pentru a face fața straniei realitați in care ne aflam. In Marea Britanie vanzarile din luna martie au crescut cu 22% iar in Statele Unite cu 55%…

- Este un mister in cazul accidentului mezzosopranei Operei Nationale, Maria Macsim Nicoara! Accidentul este unul atipic si intreaga situatie este una cu multe semne de intrebare. Colegii mezzosopranei, Maria Macsim Nicoara, alaturi de artista Colegii artistei Maria Macsim Nicoara sunt alaturi de aceasta.…

- Face ce face și șocheaza din nou! Dupa ce a fost amendat pentru ca nu a avut asupra lui declarația pe propria raspundere, Dani Mocanu intra din nou in vizorul presei. Manelistul a postat o fotografie alaturi de polițistul care l-a amendat, dupa ce acesta l-a invitat la.. șpriț! In plus, organul de poliția…

- Organizația Mondiala a Sanatații incearca sa demonteze o serie de mituri despre boala produsa de coronavirus. Oficialii OMS clarifica unele lucruri care au stat inclusiv la baza unor fake news-uri raspandite in mediul online cum ar fi legatura dintre rețelele 5G și raspandirea bolii. Omoara temperaturile…