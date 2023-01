Stiri pe aceeasi tema

- Barcelona urmarește cu atenție situația lui Ilkay Gundogan (32 de ani), mijlocașul lui Manchester City intrat in ultimele 6 luni de contract. Internaționalul german nu a primit momentan nicio oferta de prelungire din partea „cetațenilor” și poate negocia cu orice echipa. Barcelona ar vrea sa profite…

- Jurnalistul italian Fabrizio Romano a dezvaluit ca Barcelona negociaza transferul fundașului francez Benjamin Pavard (26 de ani), in prezent sub contract cu Bayern Munchen. Benjamin Pavard, campion mondial cu Franța in 2018, a devenit o ținta clara de transfer pentru Barcelona. Fundașul dreapta mare…

- Selectionerul Poloniei, Czeslaw Michniewicz, i-a luat apararea lui Robert Lewandowski, dupa ce atacantul de la FC Barcelona a ratat un penalti la meciul Poloniei cu Mexic de la Cupa Mondiala, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- 15 total views …un motiv invocat de președintele Radulescu ar fi neexecutarea obligațiilor. Totuși, foarte multe voci din targ vorbesc despre clauze potențial abuzive, pe langa cerința generala de „buna credința” și „echilibru”. In momentul in care se incheie un contract, este necesar sa se țina cont…