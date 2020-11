Danemarca va institui restricţii în unele regiuni după ce a descoperit o mutaţie a coronavirusului provenită din fermele de nurci Danemarca va institui restrictii in mai multe zone ale tarii dupa descoperirea unei mutatii a noului coronavirus la nurci si care s-a raspandit la oameni, amenintand eforturile de creare a unui vaccin eficace, relateaza joi agentia Reuters.



Guvernul de la Copenhaga a anuntat miercuri sacrificarea tuturor nurcilor din nordul tarii, dupa ce aproximativ jumatate dintre cele 783 de persoane testate pozitiv la COVID-19 in acea parte a tarii au fost infectate cu o tulpina de virus provenita din fermele de nurci.



In municipalitatile din nordul Danemarcei vor fi instituite restrictii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Danemarca va eutanasia intregul efectiv de pana la 17 milioane de nurci din crescatorii dupa ce o mutatie a coronavirusului, identificata la aceste animale, s-a raspandit la oameni, prezentand un risc pentru eficacitatea oricarui posibil viitor vaccin, a anuntat premierul miercuri, informeaza Reuters.Citește…

- India a inregistrat 46.253 de cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 in ultimele 24 de ore, potrivit datelor oficiale publicate miercuri de Ministerul indian al Sanatatii, care confirma ca numarul cazurilor a inceput sa creasca din nou in anumite regiuni ale tarii, inclusiv in capitala New Delhi, informeaza…

- Guvernul portughez a anuntat sambata noi restrictii, care vor incepe din 4 noiembrie pentru majoritatea tarii. Autoritatile au cerut populatiei sa stea acasa, cu exceptia deplasarilor pentru a ajunge la serviciu, la scoala sau la cumparaturi, si au cerut companiilor ca angajatii sa lucreze de la distanta,…

- Guvernul portughez a anuntat sambata noi restrictii incepand din 4 noiembrie pentru majoritatea tarii, cerand populatiei sa stea acasa, cu exceptia deplasarilor pentru a ajunge la serviciu, la scoala sau la cumparaturi, si a cerut companiilor ca angajatii sa lucreze de la distanta, relateaza Reuters.…

- Italia a raportat sambata 19.644 noi cazuri noi de COVID-19 in ultimele 24 de ore, numar fara precedent pentru țara. Guvernul ia in calcul noi restricții pentru a limita raspandirea coronavirusului, relateaza Reuters, citata de Hotnews.ro.In același timp, Italia a raportat 151 de noi decese provocate…

- Guvernul danez a anuntat marti ca impune noi restrictii in capitala Copenhaga pe fondul cresterii numarului de cazuri de COVID-19, intre care si limitarea timpului de functionare a restaurantelor, barurilor si cafenelelor care vor fi de acum obligate sa inchida la ora 22:00, relateaza Reuters si…

- Guvernul danez reintroduce restrictii in capitala Copenhaga, pe fondul cresterii numarului de cazuri de COVID-19. Printre noile masuri se numara si limitarea timpului de functionare a restaurantelor, barurilor si cafenelelor, care vor fi obligate sa inchida la ora 22.00, relateaza Reuters si dpa, preluate…

- Guvernul danez a anuntat astazi ca impune noi restrictii in capitala Copenhaga pe fondul cresterii numarului de cazuri de COVID-19, intre care si limitarea timpului de functionare a restaurantelor, barurilor si cafenelelor care vor fi de acum obligate sa inchida la ora 22:00, relateaza Reuters . Purtarea…