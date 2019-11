Stiri pe aceeasi tema

- Agentia pentru Energie din Danemarca a aprobat miercuri amplasarea gazoductului Nord Stream 2 in apele teritoriale ale Danemarcei, inlaturand practic ultimul obstacol major care statea in calea finalizarii acestui proiect care a divizat Uniunea Europeana, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.Compania…

- Danemarca va accelera adoptarea unei legi care sa permita statului sa retraga cetatenia daneza persoanelor cu dubla nationalitate care au plecat sa lupte in strainatate in cadrul unor grupari militante precum Statul Islamic in Siria si Irak, a declarat luni premierul danez Mette Frederiksen.…

- Prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, va gazdui in perioada 11-12 octombrie, la Chennai, o intalnire informala cu președintele Chinei, Xi Jinping, pentru a clarifica situația regiunei Kashmir, anunța ministrul indian de Externe, citat de agenția Reuters, potrivit Mediafax.Narendra Modi se…

- Ministrul belgian de Externe, Didier Reynders, care este de asemenea și propunerea Belgiei pentru funcția de comisar european, a fost vizat marți de noi acuzații de corupție, la scurt timp dupa ce procurorii au renunțat la o ancheta privind spalarea de bani, relateaza Reuters.Citește și: Curtea…

- Ministrul britanic de externe, Sajid Javid, a declarat luni ca Regatul Unit va parasi Uniunea Europeana pe 31 octombrie, potrivit Reuters. Ministrul britanic de externe, Sajid Javid, a declarat luni ca Regatul Unit va parasi Uniunea Europeana pe 31 octombrie, potrivit Reuters, anunța hotnews.ro. Ministrul…

- Ministrul rus al afacerilor externe Serghei Lavrov a declarat vineri ca dialogul telefonic dintre presedintele Donald Trump si omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski a generat o controversa care a capatat proportii exagerate si a negat, totodata, orice aluzie conform careia Rusia s-ar fi aflat…

- Ce face orașul perfect? O excursie la un muzeu sau doua, vizitand locațiile semnificative, incercand toate delicatesele locale sau mersul la un bar perfect? Oricare ar fi criteriile dvs., un lucru este sigur - doriți sa calatoriți undeva unde va simțiți in siguranța, scriu jurnaliștii de la CNN.…

- Ministrul de Externe cubanez Bruno Rodriguez a cerut miercuri omologului sau canadian, Chrystia Freeland, sa ajute la eliminarea sancțiunilor impuse de SUA asupra Venezuelei, în timpul unei întâlniri privind criza politica și umanitara din țara sud-americana, scrie Reuters. …