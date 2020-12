Nurcile aflate in stare de descompunere dupa ce au fost ingropate in gropi comune in Danemarca in urma unei campanii de sacrificare la nivel national ar fi contaminat apele subterane, a relatat joi postul local Radio4, citand un raport al unei agentii guvernamentale, informeaza Reuters.



Guvernul danez a dispus sacrificarea a aproximativ 17 milioane de nurci la inceputul lunii noiembrie, dupa ce sute de ferme de blana au fost afectate de focare de coronavirus, iar autoritatile au descoperit la oameni tulpini ale virusului care suferisera mutatii.



Provocarea de natura logistica…