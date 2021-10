Stiri pe aceeasi tema

- Suedia si Danemarca vor intrerupe utilizarea vaccinului COVID-19 Moderna pentru persoanele mai tinere, dupa rapoarte privind posibile reactii adverse rare, cum ar fi miocardita, relateaza Reuters potrivit Mediafax. Agentia suedeza de sanatate a declarat ca va intrerupe utilizarea vaccinului…

- Suedia si Danemarca vor intrerupe utilizarea vaccinului COVID-19 Moderna pentru persoanele mai tinere, dupa rapoarte privind posibile reactii adverse rare, cum ar fi miocardita, relateaza Reuters. Agentia...

- Agenția de sanatate canadiana explica faptul ca paralizia Bell reprezinta un episod de slabiciune sau paralizie a mușchilor feței, adaugand ca manifestarea este „de obicei temporara”. Printre simptome, Health Canada enumera pierderea sensibilitații feței, dureri de cap și salivație excesiva.…

- Agentia elvetiana de sanatate a anuntat luni ca a aprobat vaccinul anti-COVID-19 produs de laboratorul american Moderna pentru grupa de varsta 12-17 ani, dupa ce a dat unda verde la inceputul lunii iunie vaccinului produs de Pfizer/BioNTech pentru administrare la adolescenti, relateaza AFP. Swissmedic…

- Platforma de programare pentru vaccinarea anti-COVID-19 permite de duminica si inscrierea adolescentilor cu varsta cuprinsa intre 12 si 17 ani, care opteaza pentru imunizarea cu serul produs de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 446 vaccinuri: opt Moderna, șase AstraZeneca, 143 Johnson&Johnson și 289 Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat trei vaccinuri, iar in cadrul etapei a II-a alte șaate vaccinuri. De asemenea, in cadrul etapei…

- Vaccinarea copiilor cu varste cuprinse intre 12 si 17 ani poate incepe in Italia și cu serul Moderna. Agentia Italiana a Medicamentului (AIFA) a autorizat,, miercuri, vaccinul Moderna pentru aceasta categorie...

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 498 de vaccinuri: doua Moderna, trei AstraZeneca, 122 Johnson&Johnson și 371 Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat doua vaccinuri, iar in cadrul etapei a II-a alte 17 vaccinuri. De asemenea, in cadrul etapei…