Stiri pe aceeasi tema

- Antena 1 pregatește pentru aceasta primavara show-ul fenomen Dancing on Ice - Vis in doi, emisiune de tip concurs in care vedetele vor concura pe gheața, in ritm de dans, alaturi de patinatori profesioniști.

- Aflata de ani buni intr-o criza a angajatilor, Romania are acum in fata inca o provocare: Planul National de Redresare si Rezilienta, prin care ar trebui sa construiasca sute de kilometri de autostrazi si sute de scoli, sa reabiliteze mii de cladiri si zeci de spitale.

- O echipa Observator a filmat in Sri Lanka povestile viitorilor angajati din Romania. Seria „Straini in visul romanesc. Pe urmele muncitorilor de la capatul lumii” poate fi vazuta astazi, 10 ianuarie 2022, de la 19.00, la Antena 1.

- Dan Negru este unul dintre cei mai longevivi oameni de televiziune. Este plin de viața și dornic sa scoata ce e mai bun in producțiile pe care le prezinta. Anul acesta, el va va fi alaturi de romani cu cel de-al 22-lea Revelion și a dat cateva detalii din culise. „Televiziunile din țarile est-europene…

- Finala „X Factor” 2021 are loc joi, la Antena 1. Andrei Duțu e unul dintre finaliștii show-ului de muzica, unul dintre concurenții care lupta pentru marele premiu in valoare de 100.000 de euro. Andrei Duțu a fost in echipa lui Ștefan Banica jr la „X Factor” 2021. Celebrul cantareț a avut de ales intre…

- Andreea Marin e una dintre cele mai cunoscute prezentatoare din Romania. De-a lungul anilor, ea s-a dedicat carierei sale, dar și vieții personale. S-a casatorit de trei ori și tot de atatea ori a divorțat. Recent, intr-un interviu, ea a spus motivul separarii de primul soț. Andreea Marin a avut trei…

- Audițiile X Factor sunt pe sfarșite, iar in aceasta seara, jurații iși vor definitiva listele participanților in Bootcamp. Ultimii concurenți vor incerca sa demonstreze ca au factorul X și ca merita un loc in Bootcamp alaturi de Loredana, Delia, Florin Ristei sau Ștefan Banica, astazi, de la 20:30,…

- Dincolo ca poarta amandoua același prenume, Andreea Marin și Andreea Esca au cariere impresionante in televiziune. Lucreaza de zeci de ani in lumea media și pare ca nu s-au plictisit, dimpotriva, cu fiecare an care trece devin și mai creative, pare ca iubesc micul ecran din ce in ce mai mult. Acum,…