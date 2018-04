Dancila zice ca Guvernul va pune accentul pe investitii in perioada urmatoare. Ce legi si institutii vrea sa schimbe

Stiri pe aceeasi tema

- Intrebata duminica, la Antena 3, daca este de parere ca presedintele Iohannis o place, Dancila a raspuns: 'Nu stiu daca ma place. (...) As dori sa ii placa sa lucreze cu mine ca si prim-ministru. In fond este importanta relatia institutionala'. Totodata, sefa Executivului a precizat ca a vorbit cu…

- Transportatorul national de gaze Transgaz a anuntat contractarea unui imprumut de 60 de milioane de euro de la BERD pentru coridorul de transport BRUA. Transportatorul national de gaze Transgaz a anuntat contractarea unui imprumut de 278 de milioane lei, echivalentul a 60 milioane euro, pentru construcția…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) acorda un imprumut de 278 de milioane de lei (60 de milioane de euro) pentru constructia unui nou gazoduct intre Romania, Bulgaria, Ungaria si Austria (BRUA), in vederea sprijinirii pietelor energetice regionale europene, se arata intr-un…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) acorda un imprumut de 278 de milioane de lei (60 de milioane de euro) pentru constructia unui nou gazoduct intre Romania, Bulgaria, Ungaria si Austria (BRUA), in vederea sprijinirii pietelor energetice regionale europene, se arata intr-un comunicat…

- Producatorul de materiale de constructii Adeplast, controlat de Marcel Barbut, a inregistrat anul trecut afaceri de 92 milioane de euro, in crestere cu 20% fata de anul precedent, 8% din venituri venind din exporturi. „A fost o evolutie buna avand in vedere ca la momentul adoptarii bugetului ne-am…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania solicita Guvernului eliminarea supraaccizei la carburanti, atragand atentia asupra faptului ca firmele de transport rutier vor fi nevoite sa creasca tarifele de transport marfa, cu 20%, cu efecte directe si imediate asupra preturilor la raft…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR), unul dintre patronatele transportatorilor, a anuntat joi ca cere Guvernului sa elimine supraacciza la carburanti in lipsa unei scheme de rambursare a supraaccizei catre transportatori, in caz contrar firmele de transport fiind nevoite…

- Ziua Unirii Principatelor Romane, 24 ianuarie, a fost stabilita prin lege ca fiind zi nelucratoare. Cele 14 zilele – sarbatori legale, zile nelucratoare care se acorda in Romania, in 2018, sunt, in ordine cronologica: 1 și 2 ianuarie, luni și marți, primele doua zile din an…