Dăncilă susţine că nu ştia de minciunile lui Firea despre presupusa cască purtată de Iohannis "Exclus acest lucru. Nu cred ca domnul Iohannis a purtat acea casca in ureche, dar am vazut ca aceeasi stire a fost lansata si despre mine. Deci lansam doua stiri si despre candidatul Iohannis si despre candidatul Dancila legat de aceasta casca", a afirmat Dancila, joi seara, intr-o conferinta de presa. Ea a spus ca nu crede ca aceasta informatie a fost lansata de PSD. "Presupun ca doamna Firea a vazut in spatiul online aceasta stire, a preluat-o, am vaz (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

