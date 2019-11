Partidul Social Democrat va sustine un buget corespunzator pentru Societatea de Transport Bucuresti (STB) a anuntat, miercuri, presedintele PSD, Viorica Dancila, in cadrul unei intalniri cu reprezentanti ai conducerii si sindicatului reprezentativ de la STB. "Din punctul nostru de vedere, atat in Camera Deputatilor, cat si in Senat, (...) vom sustine STB in toate demersurile sale. Mai mult decat atat - pentru ca vedem ca in ultima perioada apar din ce in ce mai multe stiri care creeaza ingrijorare, vreau sa va asigur ca PSD va sustine un buget corespunzator pentru STB. Chiar daca Guvernul actual…