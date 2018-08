Dăncilă, explicații pentru gafele dese: Am făcut greșeli, pe fondul oboselii. Și poate voi mai face „Am fost descumpanita de virulența atacurilor lansate asupra mea. Dar, cu timpul, am ințeles un lucru: ca cei mai inverșunați adversari, care imi numara virgulele sau greșelile de exprimare, nu au altceva de criticat și, atunci, se limiteaza doar la aceste lucruri. Da, poate ca am greșit. Este o presiune imensa, este o oboseala imensa. Și poate de multe ori, din neatenție sau pe fondul oboselii, am facut greșeli și poate voi mai face. Dar va asigur de un singur lucru: nu o sa greșesc niciodata in deciziile pe care le voi lua pentru Romania și pentru romani”, a spus Dancila, intr-un discurs susținut… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

