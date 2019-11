Dăncilă, despre Iohannis în emisiunea lui Cristache: Dacă făceam eu asta, m-ar fi linșat! „Unul dintre candidați are probleme cu Justiția. Cele șase case. O casa pierduta. E o suma pe care trebuie sa o returneze statului roman. Sunt mai multe aspecte. Celalalt candidat nu are nicio problema cu Justiția. (...) Trebuia sa explice de ce a pierdut casa. In loc sa țip eu, iese candidatul Iohannis și ma acuza pe mine de corupție. Nu am avut niciodata o problema", a spus Viorica Dancila. „Mai mult decat atat, am vazut acuzațiile legate de un Guvern care a incalcat statul de drept. De cand sunt prim-ministru, eu nu am ieșit niciodata sa spun ceva legat de Justiție, dimpotriva. Azi… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

