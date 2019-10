Dăncilă, avertisment parlamentarii PSD care vor vota Guvernul Orban „Știu ca intrebarea este de ce nu ne prezentam la vot și de ce nu votam Guvernul Orban. Pentru ca noi nu putem sa susținem un program de guvernare care ia mpsuri impotriva romanilor. Daca veneau cu un program de guvernare prin care continuau masurile bune și nu vorbeau de austeritate (...) poate ne gandeam la acest lucru, pentru ca pentru noi sunt importanți romanii. daca noi am vota Guvernul inseamna ca am fi de acord cu masurile din programul de guvernare. PSD nu va participa la vot, iar cei care vor participa inseamna ca tradeaza PSD și vor trebui sa plece din partid. Cred ca toți cei care… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

