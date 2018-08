Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, la inceputul sedintei de Guvern, ca la ora 19.00 va prezenta detaliile rectificarii bugetare, care va fi pozitiva si care va fi facuta in a doua jumatate a lunii august, relateaza News.ro. ”Avem o rectificare bugetara pozitiva. Avem venituri in plus la bugetul general…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat ca, in ultima saptamana a lunii iulie, va avea loc prima rectificare bugetara din acest an si nu s-a pus problema sa nu fie fonduri pentru salarii, dar sunt cateva primarii in care e nevoie de asigurarea prioritara a cheltuielilor de functionare.

- Vicepremierul Paul Stanescu a anuntat la Slatina, la intrunirea Filialei Judetene a Asociatiei Comunelor din Romania (ACoR), ca la finalul lunii iulie Guvernul va face o rectificare bugetara pozitiva, potrivit stirileprotv.ro. “Ceea ce va asigur este ca va fi o ...

- Ministrul Cercetarii si Inovarii, Nicolae Burnete, a declarat, marti, la Comisia pentru invatamant a Camerei Deputatilor, ca bugetul alocat cercetarii este absolut insuficient in acest moment si se asteapta la o rectificare bugetara pozitiva, mentionand ca trebuie atrasi in proiectele din tara cercetatorii…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca, in sedinta de miercuri, Guvernul va adopta o Ordonanta de Urgenta pentru a rezolva problemele aparute in salarizarea angajatilor din sanatate, dar si a celor din educatie, conform news.ro.De asemenea, premierul a anuntat alocarea a 10 milioane lei pentru…

