- Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, a declarat ca in sedinta de guvern de miercuri a fost adoptata forma finala a programului IMM Leasing."Au fost discutate si adoptate prevederile privind programul IMM Leasing, ca urmare a unor observatii aparute pe circuitul de avizare. Modificarile…

- Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, a precizat ca au fost adoptate doua hotarari de guvern pentru declansarea procedurilor de expropriere in vederea realizarii Centurii de ocolire Craiova - varianta Sud si a Sectiunii 3B - Tunel Rutier cu profil de autostrada in zona Meses, din cadrul…

- Programul ”Noua Casa”, varianta modificata a programului ”Prima Casa”, va putea fi accesat in cateva zile de cei care vor sa-și cumpere o locuința cu credit garantat de stat. Ionel Danca, șeful Cancelariei premierului, a declarat ca Guvernul a aprobat normele de aplicare.”Dupa ce a fost aprobata OUG…

- Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, a declarat joi ca Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta prin care sunt simplificate procedurile de achizitii publice. "Un alt act normativ adoptat in sedinta de guvern din aceasta seara este o ordonanta de urgenta in domeniul achizitiilor publice.…

- Guvernul a aprobat, joi, acordarea de despagubiri in suma de 5.000.000 lei pentru populatia afectata de inundatiile din 29 de judete, a anuntat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. "La propunerea Ministerului Muncii, a fost adoptat un proiect de hotarare de guvern pentru acordarea unor despagubiri…

- Seful Cancelariei primu-ministrului, Ionel Danca, a anuntat vineri, ca in sedinta de Guvern de joi seara, a fost adoptata o hotarare de Guvern care pregateste tronsonul patru al drumului expres Craiova – Pitesti. El a precizat ca sunt de trista amintire imaginile celor care deschideau santierul si improvizau…

- Guvernul a decis, in ședința de joi, sa aloce peste 578 de milioane de lei pentru reabilitarea cladirilor Universitatii din Bucuresti si a ASE, anunța MEDIAFAX.Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, a anuntat ca Guvernul a decis sa aloce in jur de 578 de milioane de lei pentru reabilitarea…