Stiri pe aceeasi tema

- Dana Rogoz este o impatimita a calatoriilor și adora sa organizeze escapade alaturi de familia ei. Vedeta vrea ca bebelușa ei nenascuta sa prinda gustul destinațiilor frumoase inca din burtica și deja și-a facut multe planuri pentru vacanțe.

- Sarbatorile de iarna au o insemnatate aparte pentru Andreea Marin, a carei zi de naștere este cu doar cateva zile inainte de Craciun. Fosta prezentatoare TV va avea alaturi persoanele dragi, atat din partea ei, cat și din partea iubitului, Adrian Brancoveanu.Andreea Marin și Adrian Brancoveanu sunt…

- Cei mai multi dintre romani cauta sa petreaca de Craciun in stil traditional, in Romania, iar de Revelion romanii merg la schi in Austria sau Serbia, mai nou, ori la plaja in Egipt, Sri Lanka si Thailanda, a declarat Violeta Ghizdeanu, directorul agentiei Pan European Travel, care spune ca, de regula,…

