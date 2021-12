Dana Coteanu, cunoscuta sub numele de scena de Dana Marijuana, trece din nou printr-o desparțire. Cantareața de Hip-Hop a facut anunțul desparțirii de partenerui ei de viața pe rețelele de socializare, In urma cu puțin timp, vedeta spunea ca și-a gasit liniștea in brațele noului iubit, dupa ce a trecut printr-un divorț scandalos cu fostul ei soț.