Dan Vilceanu: „Parlamentarii liberali vor participa la votul din Parlament pentru Guvernul Dacian Ciolos, dar nu vor vota”

„Am decis in seara aceasta intr-o sedinta de Birou Executiv ca noi nu vom vota la plen. Optiunea este prezent, nu votez si la comisii ne vom abtine.Deci, nu vrem sa facem ce au facut colegii de la USR, sa ne ridicam din banca si sa votam impotriva colegilor cu care am guvernat si cu care speram ca in viitor sa mai putem guverna", a declarat Dan Vilceanu, luni seara, la un post TV.Plenul reunit al Parlamentului va da votul decisiv pentru Guvernul Cioloș miercuri la ora 10.00. Miniștrii USR vor fi audiati marti in comisiile de specialitate - Cand va fi VOTUL decisiv pentru Guvernul Cioloș in Parlament