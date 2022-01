Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat despre pensiile de serviciu din ministerele de Interne, Aparare și de Justiție, Marius Budai a declarat ca fiecare instituție trebuie sa vina cu propuneri, pentru reforma pensiilor.O eventuala lege privind reforma pensiilor „va putea fi gata la sfarșitul anului”, a anunțat Marius Budai.„Tot…

- Ministrul Muncii, Marius Budai a anuntat, miercuri, ca exista discutii in coalitie si in Guvern pentru renegocierea cu Comisia Europeana a acelui plafon introdus in PNRR privind cheltuielile din PIB cu pensiile, care nu trebuie sa depaseasca 9,4%. „Sustin in continuare ca acel 9,4% nu este…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, anunța ca reforma pensiilor speciale din Romania va fi in sarcina fiecarui ministru de resort. Mai exact, șefii MAI și MJ vor decide cum vor fi modificate pensiile beneficiarilor retrași din sistemele respective. "Am votat o OUG care cuprinde masuri de protecție…

- Pensii ianuarie 2022: Ministrul Muncii da asigurari ca banii vor fi platiți pana in data de 15 Pensii ianuarie 2022: Ministrul Muncii da asigurari ca banii vor fi platiți pana in data de 15 Ministrul Muncii a dat asigurari ca toate pensiile vor fi platite pana la data de 15 ianuarie. Acesta a mai declarat…

- Marius Budai, ministrul Muncii, a declarat ca pana pe 15 ianuarie „se inchide tot ce inseamna plata pensiilor”. Ministrul Muncii a spus, la Antena 3, ca a fost prin țara pentru a se asigura ca pensiile vor ajunge la romani in termenul promis. „Asa cum am promis, pana pe 15 se inchide tot ce inseamna…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a explicat cum poate fiecare pensionar sa afle cu cat ii va crește pensia in ianuarie 2022. Potrivit lui Marius Budai, pensia minima și indemnizațiile sociale se vor majora de la 800 la 1.000 de lei. Mai mult, de la 1 ianuarie 2022, punctul de pensie va crește de la 1.442…

- Ministrul Muncii, Marius Budai (PSD), a criticat vineri obiectivul din Programul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) ca totalul cheltuielilor publice brute cu pensiile sa nu depașeasca 9,4% din PIB în perioada 2022-2070. 'Critic acest 9,4% prins în PNRR pentru ca nu-l înțeleg.…