Dan Tudorache s-a autosuspendat din PSD

Dan Tudorache, fostul primar al Sectorului 1 al Capitalei, a anuntat, sambata, ca s-a autosuspendat din Partidul Social Democrat. "In lumina evenimentelor recente, am luat decizia de a ma suspenda din PSD. Sunt nevinovat si sper ca Justitia sa faca lumina cat mai repede in acest dosar. Nu doresc sa pun in pericol sansele reale de castigare a alegerilor parlamentare, pe care le are partidul al carui membru sunt de peste 20 de ani si in slujba caruia mi-am pus toata activitatea politica", a scris Tudorache, pe pagina sa de Facebook. El a precizat ca, pana la sfarsitul anului, atributiile de…