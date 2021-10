Fostul primar social-democrat al sectorului 1, Dan Tudorache, transmite ca nu ia in calcul sa voteze Legea adoptarii Certificatului Verde. Precizarile vin in contextul in care actul normativ urmeaza sa intre in aceasta saptamana in comisii, la Camera Deputaților. ”Indiferent de rezultatul dezbaterilor, eu voi vota IMPOTRIVA! Este ceea ce mi-au cerut majoritatea cetațenilor cu […] The post Dan Tudorache, de neclintit cand vine vorba de legea privind Certificatul Verde. A dezvaluit deja cum va vota! first appeared on Ziarul National .