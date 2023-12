Dan Șucu răspunde cu transferuri și un comunicat acid: „Este penibil!” Finanțatorul Rapidului, Dan Șucu, a publicat pe site-ul oficial al clubului o scrisoare destinata suporterilor, in care, printre altele, anunța o marire de capital de 5 milioane de euro și ii ataca pe „oamenii care au falimentat clubul” și ale caror datorii trebuie sa le plateasca acum. Dan Șucu este de departe cel mai activ dintre finanțatorii din Superliga pe finalul acestui an. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

