"Este o chestiune importanta sa intelegem ca aceasta facilitate nu este un cadou nemeritat, este un ajutor pe care oamenii il primesc pe buna dreptate pentru ca s-a intamplat ceea ce s-a intamplat. Nu trebuie sa existe profitori aici. Pe de alta parte, eu cred ca, daca cineva poate plati ratele in acest moment, nu e deloc in avantajul persoanei respective, fizice sau juridice, sa amane plata ratelor. De ce ar face-o? Ca sa plateasca cu 9 luni in plus la rata peste trei luni - patru luni, trei ani sau cinci ani, depinde cat dureaza creditul pe care care il are deja in curs? Nu merita acest lucru,…