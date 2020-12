Avocatul Dan Stan, vicepreședinte al Consiliului Județean Caraș-Severin, fost subsecretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne a murit in urma complicațiilor provocate de coronavirus, a anunțat senatorul Marcel Vela intr-o postare pe Facebook. „Subsecretar de stat al Ministerului Afacerilor Interne, a fost alaturi de mine in toate momentele grele, in special in gestionarea Starii de Urgența. […] Articolul Dan Stan, vicepreședinte al Consiliului Județean Caraș-Severin, a murit in urma complicațiilor provocate de COVID 19 a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .