Dan Petrescu, lămuriri importante despre viitorul la CFR Cluj, coronavirus și clauza care-l poate îmbogăți Nu a putut participa fizic alaturi de elevii sai pe finalul de campionat, dar și-a primit medalia și a dormit împreuna cu trofeul de campion al României. Dan Petrescu a lamurit o serie de lucruri într-o intervenție la tv: daca va pleca de la CFR Cluj, cum se simte dupa ce a fost infectat cu Covid-19 și care este clauza care-i poate rotunji conturile.

Despre oferte și contractul cu CFR Cluj"Eu am doi ani contract, ce oferte sa am? Nu cred ca e momentul ca cineva sa faca o oferta, mai ales în aceasta pandemie si mai ales ca echipa a câstigat titlul. N-am primit… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat vineri seara, la Digi Sport, ca mai are doi ani de contract cu gruparea clujeana si nu a primit nicio oferta de la alt club, el mentionand si ca are o clauza mare in cazul in care va fi dat afara, potrivit news.ro.Citește și: Gabriela…

- La trei zile dupa ce a cucerit al 3-lea titlu de campion cu CFR Cluj, tehnicianul de 52 de ani a acordat primul interviu in care a explicat prin ce a trecut in izolare si cum s-a manifestat boala la el.

- ​LPF a programat pentru vineri doua partide din play-off-ul Ligii 1 la fotbal, lupta pentru titlu continuând de la distanța între CSU Craiova și CFR Cluj. Oltenii au meci de la 18:45 pe terenul Astrei, în timp ce formația lui Dan Petrescu joaca pe Arena Naționala contra FCSB-ului.…

- Primarul Emil Boc a spus ca ține cu CFR Cluj in acest final de campionat și ca a vorbit de mai multe ori cu Dan Petrescu, care se afla internat in spital cu COVID 19.”M-a durut ce a aparut in presa cu privire la Dan Petrescu. Este in spital de zile bune, respecta cu strictețe toate regulile și restricțiile…

- Oficialii CFR Cluj neaga informația potrivit careia Dan Petrescu ar fi umblat prin spital deși avea COVID 19.”Nu ne-am antrenat zece zile. Acesti baieti sunt, din punctul meu de vedere, niste eroi. Sacrificiul pe care l-au facut in aceasta seara (n.r. la meciul cu Botoșani), modul cum s-au daruit si…

- Dan Petrescu (52 de ani), antrenorul lui CFR Cluj depistat in urma cu cateva zile cu COVID-19, a fost externat astazi de la spital, dupa ce starea lui de sanatate s-a imbunatațit. Dan Petrescu a fost unul dintre puținii membri ai clubului depistați pozitiv cu COVID-19 care a manifestat simptome specifice…

- CFR Cluj, campioana en-titre din Liga 1, sufera din plin din cauza pandemiei de coronavirus. Alte 12 persoane au fost astazi confirmate pozitiv. Numarul celor confirmați cu noul coronavirus de la CFR Cluj a ajuns la 22. Din informațiile Gazetei Sporturilor, la testele facute joi au ieșit pozitive doua…

- Antrenorul campioanei Romaniei, CFR Cluj, Dan Petrescu, a fost testat pozitiv cu virusul SARS-CoV2. Aceasta este al 13-lea membru al clubului care s-a imbolnavit de coronavirus. Din cele 13 cazuri, trei au iesit negative la al doilea test. Primul caz pozitiv a fost inregistrat pe data de 19 iulie,…