- CFR Cluj a inceput pregatirea, iar Dan Petrescu pune presiune pe conducatorii echipei inca din primele zile ale anului. Antrenorul ardelenilor le-a cerut ca lotul sa fie conturat cat mai rapid. Neluțu Varga este furios. Slavia Praga nu mai vrea sa-l cumpere pe ghanezul Yeboah. Dan Petrescu, discurs…

- Dan Petrescu a avut parte de momente grele pe Arena Naționala la meciul FCSB – CFR Cluj 0-1. Fanii echipei gazda „au uitat” ca „Bursucul” a jucat multe meciuri in tricoul roș-albastru, dar și la echipa naționala, și l-au injurat pe toata durata intalnirii. Ardelenii s-au impus la limita și au egalat…

- Gigi Becali i-a dat o replica lui Dan Petrescu, cu doar cateva ore inaintea meciului FCSB – CFR Cluj. Antrenorul oaspeților este convins ca Mihai Stoica nu a spus adevarul in momentul in care a declarat ca Darius Olaru și Andrea Compagno nu vor juca in duelul programat la Arena Naționala, iar omul de…

- FCSB – CFR Cluj este cel mai important meci din campionatul romanesc in acest final de an. Duelul este o restanța din runda cu numarul noua și se va desfașura pe Arena Naționala, astazi, 15.12.2022, de la ora 20.00. Partida va putea fi urmarita pe site-ul www.playtech.ro. FCSB – CFR Cluj, echipele probabile…

- CFR Cluj a remizat cu FC Botoșani, 1-1, iar Mihai Stoica a dezvaluit ca Gigi Becali era sigura ca trupa lui Dan Petrescu nu va caștiga. Campioana pornea ca favorita clara in disputa cu FC Botoșani, aflata la primul meci cu Flavius Stoican pe banca, dupa ce moldovenii pierdusera cu Farul, 0-8, și cu…

- CFR Cluj a invins cu 2-0 Chindia Targoviște și a ajuns la a patra victorie consecutiva in campionat. Dan Petrescu și-a laudat jucatorii, dar nu a uitat sa le transmita ca etapa viitoare vor avea un meci greu in fața unei formații care a pierdut cu 8-0 la Constanța. Echipa din Gruia ocupa locul doi […]…

- SuperLiga Romaniei s-a reluat dupa doua saptamani de pauza, iar CFR Cluj a reușit a treia victorie consecutiva in campionat, dupa ce a caștigat cu 3-2 duelul din deplasare cu FC Hermannstadt. Echipa lui Dan Petrescu a urcat pe locul doi in clasament și a ajuns la doar patru puncte de liderul campionatului,…

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a anuntat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca jucatorii sai vor avea zile libere in pauza provocata de meciurile echipei nationale a Romaniei in functie de rezultatul partidei cu CS Mioveni de duminica. Fii la curent cu cele mai noi…