Dan Petrescu (52 de ani), recunoscut pentru temperamentul sau fierbinte și ieșirile nervoase pe care le are in timpul meciurilor, spune ca nici nu se poate compara cu Gordon Strachan (62 de ani), tehnicianul pe care l-a avut la Southampton la inceputul anilor 2000. „Bursucul” și-a adus aminte de reacțiile pe care scoțianul le avea in pauzele meciurilor: „Eu sunt 1% din Gordon Strachan, care m-a antrenat. Doamne, cum facea! N-ai fi vrut sa fii la pauza acolo. ...