Stiri pe aceeasi tema

- Dan Petrescu nu este liniștit deși CFR Cluj s-a calificat in semifinalele Cupei Romaniei, dupa succesul cu FC Argeș. „Bursucul” s-a plans ca nu are un lot prea numeros la dispoziție și a spus ca nu știe ce jucatorii va putea sa foloseasca in confruntarea cu FCSB, din campionat, programata duminica,…

- Dan Petrescu a recunoscut ca a avut oferte din Premier League, dar le-a refuzat. Visul lui este sa ajunga la Chelsea, formație care s-a desparțit de Graham Potter, un antrenor sub comanda caruia s-au facut achiziții de peste 600 de milioane de euro, dar este conștient ca este greu și sa ajunga in atenția…

- Eugen Neagoe l-a ironizat pe Dan Petrescu la finalul meciului Universitatea Craiova – CFR Cluj, scor 1-2, din etapa a 2-a a play-off-ului Ligii 1. Totul dupa ce oltenii au avut 68% posesie si 15-0 la cornere. „Bursucul” a precizat, la flash-interviuri, ca adversarii i-au pus probleme doar in ultimul…

- CFR Cluj - UTA 2-1 | Dan Petrescu, 55 de ani, antrenorul campioanei, a primit al 4-lea cartonaș galben din acest sezon și va fi suspendat pentru partida de etapa viitoare, cu Sepsi. Spre finalul intalnirii cu aradenii, Petrescu a protestat, iar „centralul” Lucian Rusandu i-a acordat „galben”. Al 4-lea…

- Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, a dezvaluit, imediat dupa meciul cu Petrolul, caștigat cu 5-2, ca atacantul Cephas Malele, 29 de ani, n-a mai venit la antrenamentele echipei dupa meciul retur cu Lazio din Conference League (0-0). Petrescu l-a folosit pe Malele din primul minut contra italienilor,…

- CFR Cluj a terminat la egal meciul din retur cu Lazio, scor 0-0, dar a fost eliminata din cupele europene. Dan Petrescu a spus ca e mulțumit de modul in care CFR Cluj a evoluat joi seara și a laudat prestația jucatorilor sai.”Bursucul” i-a atacat pe cei de la FCSB, care au cedat tot in Europa, pentru…

- Dan Petrescu este foarte ingrijorat inaintea partidei CFR Cluj – Lazio, meciul retur din play-off-ul Europa Conference League. Ciro Immobile a dat gol in partida tur și a semnat doua reușite și in ultimul meci de campionat. „Bursucul” l-a laudat pe atacantul italian și a spus ca valoreaza 150 de milioane…

- Dan Petrescu a comparat-o pe CFR Cluj cu Steaua si Real Madrid, cand a fost intrebat despre viitorul echipei pe care o antreneaza. „Bursucul” nu se sperie de scenariul prin care gruparea din Gruia nu ia titlul in Liga 1 pentru a 6-a oara la rand. CFR Cluj a invins-o la limita pe FC Voluntari, […] The…