- Companiile vor continua si in acest an tendinta de a veni la Bursa de Valori Bucuresti pentru a se finanta, emitand obligatiuni sau actiuni, a afirmat marti Radu Hanga, presedintele Consiliului de Administratie al Bursei de Valori Bucuresti. "Vedem interesul in continuare ridicat. (...)…

- Scenariul de baza al Bancii Nationale a Romaniei presupune reducerea graduala, treptata, a dobanzilor, fara a destabiliza cursul, a explicat Cristian Popa, CFA, Membru al Consiliului de Administratie al BNR in cadrul celei de-a treia editii a dezbaterilor "Pulsul Pietei Financiare" organizate de Asociatia…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis in scadere sedinta de joi, iar la o jumatate de ora de la debut consemna tranzactii in valoare de 1,44 milioane de lei (299.500 euro).Indicele principal BET, care arata evolutia celor mai lichide 17 companii, inregistra o pierdere de 0,73%, pana la…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis in crestere sedinta de marti, iar rulajul se cifra la 1,03 milioane de lei (213.124 de euro), dupa 30 de minute de la debutul tranzactiilor.Indicele principal BET, care arata evolutia celor mai lichide 17 companii, inregistra o apreciere de 0,03%,…

- Aseara, a fost postat pe portalul Bursa de Valori Bucuresti, un raport al Companiei Rompetrol, catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, conform caruia prin Decizia nr.1 a Consiliului de Administratie din 4 iunie 2020 prin "Subscrisa, Rompetrol Rafinare S.A. aducem la cunostinta publicului numirea…

- Bittnet, companie din IT, intra pe Piata Reglementata a Bursei de Valori București (BVB) la 5 ani de la listarea pe AeRO. Capitalizarea sa a crescut de 23 de ori de atunci.Conform unui comunicat al BVB, Bittnet este prima societate de IT care s-a listat la BVB, pe piata AeRO, în data de…

- Consiliul Autoritații de Supraveghere Financiara (A.S.F.) a autorizat, astazi, modificarile intervenite in componența conducerii S.I.F. Transilvania S.A., ca urmare a numirii lui Marius Adrian Moldovan și a lui Raduța-Gib Tony-Cristian in calitate de membri ai Directoratului acestei societați, potrivit…

