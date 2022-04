Stiri pe aceeasi tema

- Timp de doua zile, localitatea Novo Mesto, din Slovenia, a fost gazda Campionatelor Balcanice de atletism indoor Masters, competiție la care au participat peste 350 de atleti. Romania a fost reprezentata de un lot restrans, mai precis 24 de atleti - patru la feminin și 20 la masculin. Trebuie menționat…

- La 16 ani de la ultima ediție a Campionatelor Balcanice, federațiile de gimnastica din 14 țari au hotarat reluarea competiției. Dupa discuțiile din septembrie 2021, reprezentanții federațiilor de gimnastica din Albania, Bosnia-Herțegovina, Bulgaria, Croația, Grecia, Kosovo, Macedonia de Nord, Republica…

- Alte 1 854 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate in Republica Moldova, dintre care doua cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri șapte sint asociate cu contact in afara țarii: 3-Ucraina, 1-Irlanda, 1-Germania, 1-Turcia, 1-Romania, transmite Noi.md. {{581395}}Numarul…

- Alte 1 854 de cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate in Republica Moldova, dintre care doua in regiunea transnistreana. Din numarul total șapte sunt asociate cu contact in afara țarii: 3 - Ucraina, 1 - Irlanda, 1 - Germania, 1 - Turcia, 1- Romania.

- Alte 3 927 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate in Republica Moldova, dintre care 1 096 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri 24 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 9-Rusia, 5-Romania, 3-Ucraina, 2-Germania, 1-Spania, 1-Italia, 1-Turcia, 1-Canada,…

- Pe parcursul anului 2021, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a înregistrat 630 de cereri îndreptate împotriva Republicii Moldova, cu 20% mai multe decât în 2020. „Anul 2020 a fost un an pandemic și activitatea CEDO cumva a fost periclitata de pandemie,…

- Alte 2447 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 396 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 22 sint asociate cu contact in afara țarii: 8-Ucraina, 5-Romania, 2-Germania, 2-Egipt, 1-Turcia, 1-Spania, 1-Marea Britanie,…