- UNA ALBA, ALTA NEAGRA… O victorie și o infrangere pentru echipele vasluiene din Liga 3. Rapid Brodoc a facut scor cu Viitorul Darabani (4-0), in timp ce CSM Vaslui a fost invinsa, in deplasare, de Foresta Suceava (2-4). Rapid Brodoc s-a impus fara emoții in duelul cu Viitorul Darabani, din etapa a doua…

- ADVERSARE… Rapid Brodoc și CSM Vaslui, cele doua formații din județul nostru care evolueaza in Liga 3, au parte de meciuri tari in etapa de sambata. “Alb-vișinii” intalnesc, pe teren propriu, Viitorul Darabani, iar CSM Vaslui joaca, in deplasare, cu Foresta Suceava. Dupa eșecul cu Foresta Suceava (0-2),…

- VARIANTE… Nou-promovata CSM Vaslui cauta portari dupa desparțirea de Bogdan Cernat și Cosmin Ripa. Cu doua saptamani inainte de startul Ligii 3, puștiul Florin Petrariu (19 ani) a ramas singurul portar din lotul echipei vasluiene. Echipa antrenata de cuplul Gabriel Craciun – Adi Racovița are doua variante…

- AUGUST… Luna diasporei vasluiene nu este o utopie. Este un proiect gandit de Ionel Sandu, impreuna cu colegii sai de la Clubul Oamenilor de Afaceri din Organizația Municipala PNL Vaslui și este daca vreți un manifest al acestora catre toți oamenii de afaceri din municipiul Vaslui de a-i intampina cu…

- DUREROS… Vestea morții directorului Sucursalei CEC Bank Vaslui, Adrian Tonița, chiar cand acesta iși atinsese varful carierei sale profesionale, a șocat tot mediul economic vasluian. Barbatul avea 55 de ani și de mulți ani conducea destinele bancii. Era vazut ca un profesionist, iar in viața particulara…

- BLESTEM… Șoc in lumea bancara! Adrian Tonița, directorul Sucursalei CEC Bank Vaslui, a murit electrocutat in timp ce iși monta pe acoperișul casei din Barlad panouri solare. Vestea a picat ca un traznet și barladenii vorbesc de un blestem, pentru ca fix acum 8 ani, acestuia i-a ars casa! Cei care l-au…

- EDUCATIE… Peste 4600 de copii cu varste intre 3-6 ani si 785 parinti din 60 de comunitati defavorizate din judetul Vaslui sunt beneficiari ai programului „Start in educatie„ – cel mai amplu proiect de educatie timpurie din Romania. In timpul actiunilor desfasurate, atat copiii cat si parintii lor s-au…

- FESTIVITATE… Liceele vasluiene au doar sefe de promotie. Niciun baiat nu a reusit, anul acesta, sa se claseze in topul celor mai buni absolventi de liceu. Cea mai mare medie apartine unei absolvente de la Liceul Teoretic „Emil Racovita”: Teodora Ghelbere – media 9,99. La doar o sutime distanta se afla…