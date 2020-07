Stiri pe aceeasi tema

- ​Autoritațile analizeaza oportunitatea promovarii unui mecanism de eșalonare la plata a datoriilor pe o perioada de cel mult 12 luni, fara constituirea de garanții, se arata în Planul Național de Investiții și Relansare Economica transmis de Guvern.Conform sursei citate, aceasta facilitate…

- Planul National de Investitii si Relansare Economica (PNIRE), anuntat miercuri de Guvern, include masura acordarii unui sprijin in valoare de 500 de euro pentru fiecare angajat care lucreaza in regim de telemunca in perioada starii de urgenta sau in perioada starii de alerta, potrivit Agerpres. Suma…

- Planul National de Investitii si Relansare Economica (PNIRE) publicat miercuri de Guvern include printre masuri acordarea unui grant de 2.000 de euro pentru firmele mici – pentru plata chiriilor, utilitaților și datoriilor, acordarea unui sprijin in valoare de 500 de euro pentru fiecare angajat care…

- Economistul Mircea Coșea spune despre Planul National de Investitii si Relansare Economica, lansat miercuri de Guvern, ca este nerealist și ca pare ca o carte de telefon, anunța MEDIAFAX.Doctorul in științe economice Mircea Cosea spune ca, din punctul sau de vedere, „Planul National de Investitii…

- Vrem sa relansam economia prin Planul National de Investitii si Relansare Economica si sa inchidem anul 2020 cu o crestere economica, fie ca este 1%, fie ca este mai mult, vom vedea, cert este ca vrem sa incheiem anul cu crestere economica, a declarat, miercuri, ministrul Economiei, Energiei si Mediului…

- Planul National de Investitii si Relansare Economica (PNIRE), publicat miercuri de Guvern, prevede ca pentru perioada 2021-2027 se aloca un buget de circa 8 miliarde de lei pentru extinderea retelelor de apa si canalizare pentru finantarea a 750 de proiecte, dintre care 600 in mediul rural si 150 in…

- Planul National de Investitii si Relansare Economica, care va fi prezentat miercuri seara de Guvern, are si o componenta referitoare la infrastructura pentru educatie. Pentru perioada 2021 - 2027 se au in vedere investitii in unitati scolare, dupa cum urmeaza: * 2.488 de unitati scolare vor fi incluse…

- Planul National de Investitii si Relansare Economica, ce va fi prezentat miercuri seara de Guvern, are si o componenta referitoare la infrastructura de sanatate. In perioada 2021 - 2027 este prevazuta construirea primelor trei spitale regionale, cu o valoare totala de 1,64 miliarde de…