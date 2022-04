Dan Cristian Pașca, despre proiectele sale de viitor Primarul Campeniului și-a facut publice proiectele de viitor, dupa ce zilele trecute și-a facut public bilanțul primului an de mandat. Printre acestea se numara: reabilitarea termica a blocurilor din Campeni și a sediului jandarmeriei, construcția unei capele mortuare și a unui bloc de locuințe pentru medicii care au ales sa profeseze la cele doua spitale din oraș. Alte lucrari prioritare pentru capitala Țarii Moților ar fi, in viziunea acestuia, modernizarea strazilor Transilvaniei și Cucului, intervenții pe drumurile vicinale și construcția unei creșe. „Depunem anul acesta cereri de finanțare… Citeste articolul mai departe pe campeniinfo.ro…

Sursa articol si foto: campeniinfo.ro

