- Vremea in luna februarie și la inceput de martie 2021. Prognoza METEO pe regiuni Vremea in luna februarie și la inceput de martie 2021. Prognoza METEO pe regiuni. Temeperaturile și probabilitatea de precipitații Citește și: Cum va fi vremea in luna MARTIE 2021. Prognoza METEO MARAMURES Valorile termice…

- CHIȘINAU, 21 feb - Sputnik. Dupa o noapte rece, cu temperaturi de pana la -6 grade Celsius, astazi vremea se incalzește, iar temperaturile cresc brusc cu aproape zece grade. Potrivit informațiilor oferite de Serviciul Hidrometeorologic de Stat cel mai cald va fi in raioanele de sud ale țarii unde…

- Vremea se va incalzi brusc saptamana viitoare. Dupa geruri de pana la -20 de grade Celsius, vor fi temperaturi de pana la +13, transmite IPN. Seful Directiei prognoze meteo din cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat, Ghenadii Rosca, a precizat ca, dupa 20 februarie, temperatura aerului va creste…

- In urmatoarele 24 de ore se mentine vreme geroasa. Pana in 18 februarie va fi valabila avertizarea Cod Galben de schimbare brusca a vremii. Pentru Briceni si Soroca sunt anuntate minus sase grade, minus cinci vor fi la Balti si Orhei.

- Vremea va fi deosebit de rece in Bucuresti pe parcursul urmatoarelor 4 zile, cu temperaturi maxime de pana la zero grade și cu minime ce vor ajunge chiar si la -11 grade, arata prognoza speciala, publicata astazi de Administratia Nationala de Meteorologie.

- Meteorologii au actualizat avertizarile de vreme rea valabile in aceasta perioada pentru județul Alba și alte zone din țara. Vremea se racește accentuat, va fi viscol in zonele montane inalte și ninsori și polei in restul regiunilor. COD PORTOCALIU: de joi, 11 februarie ora 18.00 pana vineri 12 februarie…

