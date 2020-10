Dan Bitman: "Mi se pare naivitate să crezi că spălându-te pe mîini şi purtând masca asta suntem în siguranţă" "Eu de la bun inceput am spus ca nu sfatuiesc sa nu se poarte masca sau ca nu cred in covid. Mi se pare ca lucrurile nu se gestioneaza cum ar trebui, nu sunt pentru iesiri in strada, pentru confruntari cu jandarmii. Dar nici aratatul asta cu degetul, faceti asa, ca stim noi si doar asa e bine. I-am lasat pe guvernanti noua luni sa aiba grija de noi si nu au facut-o. Daca sunt 20.000 de testari pe zi, ar trebui sa vedem macar o coada, undeva, la un spital. Si nu e cum ni se spune, ca se fac in 15 secunde testele astea, pana treci de bodyguarzi etc, trec cateva minute. … Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

