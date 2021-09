Stiri pe aceeasi tema

- Copreședintele USR PLUS Dacian Cioloș lanseaza o serie de acuzații la adresa modului in care se desfașoara turul al doilea al alegerilor pentru conducerea formațiunii, dupa ce Dan Barna, contracandidatul sau, Dan Barna, l-a numit „om al sistemului”. „M-am gandit mult in ultimele ore la cum…

- Dan Barna, aflat in competiție interna cu Dacian Cioloș pentru șefia USR PLUS, a explicat duminica seara, la Digi24, ce a vrut sa spuna atunci cand, intr-o dezbatere in partid, l-a numit pe contracandidatul sau „om al sistemului”, ceea ce a declanșat un adevarat scandal in interiorul formațiunii.

- Copreședintele USR PLUS Dacian Cioloș lanseaza o serie de acuzații la adresa modului in care se desfașoara turul al doilea al alegerilor pentru conducerea formațiunii, dupa ce Dan Barna, contracandidatul sau, Dan Barna, l-a numtit „om al sistemului”.

- Copreședintele USR PLUS, Dacian Cioloș, a facut, joi, primele declarații dupa ce a ciștigat primul tur al alegerilor interne din partid, in competiția cu Dan Barna și Irineu Darau. "Suntem inca in campanie interna. Dupa acest prim tur, știți rezultatele. Jocul e deschis, orice se poate intampla.…

- Copreședintele USR PLUS Dacian Cioloș a transmis, miercuri, pe Facebook, dupa ce Cristian Ghinea a spus ca liderul PLUS a avut ezitari in ce priveste intrarea in USR in trecut, ca a primit „multe chemari din partea lui Cristi Ghinea de a prelua USR" și ca nu se lasa „folosit de nimeni, indiferent…

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos a declarat, dupa anuntul privind demisia ministrilor acestui partid din Guvernul Citu, ca formatiunea pe care o reprezinta nu mimeaza democratia, ci apara cu orice pret reformele si tara „de hotie”. „Anuntul ministrilor USR PLUS ca demisioneaza este cel corect,…

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos a declarat, vineri, ca a incercat si el si Dan Barna sa discute cu presedintele Klaus Iohannis despre criza politica, insa "nu s-a putut", mentionand ca i-a trimis sefului statului un mesaj, iar acesta a raspuns ca era bine o intalnire inainte de declansarea crizei.…

- In imaginile publicate de Evenimentul Zilei se vede cum co-președintele USR PLUS, Dacian Cioloș sta de vorba cu fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu. Intalnirea ar fi durat aproximativ o ora. In contextul in care Congresul USR-PLUS bate la ușa e de ințeles ca Dacian Cioloș vrea sa iși apropie…