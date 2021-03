Stiri pe aceeasi tema

- Denise Rifai a aflat de la Dan Barna lucrul pe care toți romanii voiau sa il afle. Politicianul a dat carțile pe fața in cadrul emisiunii 40 de intrebari cu Denise Rifai de la Kanal D și a explicat motivul pentru care soția sa, Olguța Dana Totolici, nu poarta numele de familie al soțului sau. […] The…

- Fostul premier a explicat in emisiunea „40 de intrebari cu Denise Rifai” de la Kanal D, de ce, in opinia sa, coaliția de la guvernare nu va avea succes, și a oferit un sfat actualilor reprezentanți ai statului pe care el insuși l-a primit in urma cu trei decenii de la prim-ministrul Spaniei: „Rezolva,…

- Omul de afaceri a implinit recent 51 de ani. Cristi Borcea a fost invitat in cadrul emisiunii ”40 de intrebari cu Denise Rifai” de la Kanal D, unde a fost nevoit sa raspunda la cele 40 de intrebari ale moderatoarei. Cristi Borcea, dezvaluire jenanta la TV Cristi Borcea este fara doar și poate unul dintre…

- Una dintre cele mai controversate prezentatoare de la noi din țara este Denise Rifai. In momentul de fața, aceasta este moderatoarea unei emisiuni de pe Kanal D. Ea este recunoscuta pentru disensiunile pe care le-a avut chiar in timpul emisiunilor, cu anumiți invitați, cu precadere din domeniul politic.…

- Aceasta este știrea pe care Dan Negru nu vrea s-o vada niciodata. Dan Negru, cunoscut și ca omul Revelioanelor de la Antena 1, a fost invitat in emisiunea lui Denise Rifai. Ce i-a spus acesteia la Kanal D, citiți in articolul de mai jos. Dan Negru a recunoscut ce știri despre el ar șterge din […] The…

- U-Banca Transilvania Cluj-Napoca si CSU Sibiu au obtinut victorii, vineri, la debutul lor in noul sezon al Ligii Nationale de baschet masculin. In acelasi timp, CSM CSU Oradea si SCM Timisoara au bifat a doua victorie in acest campionat. ACS U-Banca Transilvania Cluj-Napoca a invins-o pe CSO Voluntari…

- Copresedintele USR PLUS, deputatul Dan Barna, primul pe lista pentru Camera Deputatilor la Sibiu, nu poate vota, insa urmatorul pe lista, Marius Vulcan si primul de pe lista pentru Senat, Claudiu Muresan, i-au indemnat pe sibieni sa iasa la vot. Dan Barna a fost testat pozitiv la COVID-19…