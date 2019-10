Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul Aliantei USR PLUS la Presedintia Romaniei, Dan Barna, a declarat joi, la Alba Iulia, ca PSD "va capata, din nou, vant in panze" daca nu vor fi alegeri anticipate si va ramane un guvern care nu ar avea o majoritate parlamentara si va fi vulnerabil la "jocurile" pe care le face Victor Ponta,…

- Candidatul Aliantei USR PLUS la alegerile prezidentiale, deputatul Dan Barna, propune ca presedintele Romaniei sa conduca sedintele de guvern cand se decide bugetul si sa poata declansa alegeri anticipate in caz de criza politica. "Prima din prioritatile pe care le propun este o reforma constitutionala,…

- Candidatul Aliantei USR-PLUS la Presedintia Romaniei, Dan Barna, s-a aflat timp de cateva ore la Targoviste. A avut intalniri cu membri si simpatizantii celor doua partide police si a mers prin oras, participand in mod direct la strangerea de semnaturi pentru sustinerea propriei candidaturi. In cadrul…

- "Rostul USR-PLUS este sa cerem dreptul generatiei urmatoare care nu are nicio legatura nici cu comunismul, nici cu vechea clasa politica. Cerem dreptul acestei generatii sa se implice in salvarea Romaniei, sa se implice politic in schimbarea felului in care se dezvolta aceasta tara. De aceea candidez…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, in cadrul conferinței Școlii de vara a femeilor social democrate, la Constanța, ca i-a rugat pe toți liderii politici și cei care candideaza sa nu se foloseasca de tragediile oamenilor in campanii, potrivit Mediafax."In același timp, i-am rugat…

- Candidatul Aliantei USR PLUS la presedintia Romaniei, Dan Barna, a declarat, vineri, la Galati, intr-o conferinta de presa, ca se deschide o posibilitate "reala" pentru alegeri anticipate daca motiunea de ce...

- Candidatul Aliantei USR Plus la Presedintia Romaniei, Dan Barna, a declarat, vineri, la Braila, ca va sustine parlamentar "orice formula de guvern non-PSD" care sa sustina alegerile anticipate. Totodata, el considera ca "perspectiva de a avea un tur doi intre candidatul PNL si candidatul USR Plus este…

- Dan Barna, candidatul USR PLUS la prezidentialele din 10 noiembrie 2019, a dezvaluit ca este unul dintre copiii care au crescut ducand dorul parintilor care au muncit in strainatate, renuntand la viata de familie.