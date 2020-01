Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, Dan Barna, a raspuns, luni, criticilor venite din partea senatorului Mihai Gotiu, dupa lansarea documentului programatic de stabilire a ideologiei USR, pe centru-dreapta."Mihai este un coleg care o data la doua-trei zile cere demisia conducerii. E un lucru care face parte din farmecul…

- Dan Barna a declarat, luni, dupa ce Mihai Goțiu l-a intrebat daca va demisiona de la conducerea USR, in cazul in care peste jumatate din membrii formațiunii nu iși asuma documentul doctrinar al partidului, ca demisiile solicitate de Goțiu aduc „farmecul in USR”.

- Dan Barna a reacționat, luni, dupa ce Mihai Goțiu l-a întrebat daca va demisiona de la conducerea USR, în cazul în care peste jumatate din membrii formațiunii nu își asuma documentul doctrinar al partidului. Barna a afirmat ca demisiile solicitate de Goțiu aduc „farmecul…

- Senatorul USR Mihai Gotiu i-a transmis, vineri seara, un mesaj lui Dan Barna, dupa lansarea discutiei despre doctrina partidului:”Daca mai mult de 50% dintre membrii USR nu-si asuma documentul, iti vei prezenta demisia?” Gotiu afirma ca, in loc sa se pregateasca de alegeri, USR pierde vremea, iar oamenii…

- Echipa Dan Barna a pus la dispoziția membrilor partidului, inainte de inceperea referendumului intern, documentul doctrinei pentru poziționarea ca partid de centru dreapta modern.Decizia conducerii USR starneste valuri de nemultumire in partid, in special in randul celor cu o pozitionare de stanga.…

- Un nou scandal se contureaza in USR. Liderul partidului, Dan Barna, contestat in interior, pentru decizia de excludere din partid a vicepreședintei Organizației Ilfov, Olimpia Ardelean, a decis sa le ceara membrilor partidului sa participe la un referendum interne, pentru clarificarea doctrinara a USR,…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, le-a cerut sambata, printr-o scrisoare deschisa, liderilor celorlalte partide de centru-dreapta - Ludovic Orban (PNL), Dan Barna (USR) si Dacian Ciolos (PLUS) - sa initieze prima alianta politica, in perspectiva alegerilor locale, la nivelul judetului Giurgiu, ''cu…

- Presedintele USR, Dan Barna, a anuntat, miercuri, ca trei sferturi dintre membrii partidului au considerat ca trebuie sa continue in fruntea acestei formatiuni politice. "Avem rezultatul consultarii membrilor asupra pozitiei mele in calitate de lider al partidului. A fost o intrebare pe care am pus-o…