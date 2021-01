Stiri pe aceeasi tema

- Viceprim-ministrul Dan Barna l-a primit, vineri, pe seful interimar al Reprezentantei Comisiei Europene din Romania, Istvan Jakab, cu care a discutat despre criza de sanatate publica si masurile necesare pentru revenirea economiei, anunța news.ro. Guvernul a anuntat, vineri, printr-un comunicat…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Ciprian Teleman, spune ca presedintele Klaus Iohannis le-a transmis, joi, ministrilor USR PLUS sa isi "asume curajos reforme", anunța AGERPRES. Seful statului a avut joi, la Palatul Cotroceni, o intalnire cu premierul Florin Citu, vicepremierul…

- Actualul ministrul al Sanatații, Vlad Voiculescu, președintele executiv al PLUS, Dragoș Tudorache, deputații Ionuț Moșteanu și Dragoș Pislaru sunt cateva dintre numele menționate de activistul Valeriu Nicolae pe lista celor care au profitat de sistem in guvernarea Cioloș. Vlad Voiculescu riposteaza,…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat marți ca, dupa consultarile cu majoritatea de dreapta formata din PNL, USR/PLUS și UDMR, a decis sa-l desemneze pe actualul ministru de Finanțe Florin Cițu pentru postul de premier. Șeful statului a afirmat, intr-o declarație de presa la Palatul Cotroceni, alaturi…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, si ambasadorul SUA, Adrian Zuckerman, au semnat, miercuri, la Palatul Victoria, in prezenta premierului interimar Nicolae Ciuca, Acordul interguvernamental Romania - SUA privind cooperarea in legatura cu proiectele nuclearo-energetice de la Cernavoda si in sectorul…

- Premierul interimar Nicolae Ciuca, intrevedere cu oficiali americani.Prim ministrul interimar Nicolae Ciuca va avea miercuri o intrevedere cu Adrian Zuckerman, ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, Kimberly Reed presedintele Bancii de Import Export a SUA si Aleshia Duncan Departamentul…