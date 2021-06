Dan Barna: Indiferent cine va câştiga competiţia din PNL, coaliţie trebuie să rămână stabilă "Coalitia aceasta functioneaza pe un acord de incredere ca Romania nu are in aceasta perioada o alternativa decat aceasta coalitie si fiecare dintre rotitele acestui angrenaj are rolul sau”, a afirmat Barna, la un post TV.Intrebat daca este de acord cu afirmatiile premierului Cițu conform carora, daca acesta va castiga presedintia PNL, coalitia ar comunica si functiona mai bine, co-presedintele USR PLUS a raspuns: "Indiferent cine va castiga competitia legitima si fireasca din PNL, acel partid va trebui sa mearga mai departe si aceasta coalitie trebuie sa ramana stabila”.Potrivit lui Dan Barna,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

