- Reprezentanții SUA și UE incearca activ sa intervina in campania electorala din Moldova. Despre acest lucru a declarat vineri reprezentantul oficial al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. "Constatam cu regret ca campania electorala din Republica Moldova este insoțita de o ingerința fara precedent…

- Partidul Acțiune și Solidaritate s-a lansat in campania electorala pentru parlamentarele anticipate din iulie. Evenimentul a avut loc in scuarul Teatrului de Opera și Balet din centrului Chișinaului, unde sute de susținatori au venit sa participe.

- In timp ce unele partide politice și-au depus deja dosarele la CEC și așteapta sa fie inregistrate, oficial, in calitate de concurenți electorali, altele sint in cautarea persoanelor care ar aduce plusvaloare echipei lor la alegerile din 11 iulie. Reprezentanții Platformei DA spun ca mizeaza pe echipa…

- Deputatul USR PLUS Emanuel Ungureanu, membru al Comisiei de Sanatate, nu-i mulțumit de implicarea de pana acum a Bisericii in campania de vaccinare, menționand: „Din pacate, nu l-am vazut inca pe Patriarhul Daniel vaccinandu-se”. Ungureanu a declarat la RFI ca maratonul de vaccinare din București a…

- Nicușor Dan este primarul Bucureștiului de mai bine de 7 luni, dar in acest timp nu a rezolvat niciuna dintre problemele bucureștenilor, reușind doar sa-și aduca niște prieteni in instituția pe care o conduce și sa blocheze bugetul pentru 2021.

- Vicepremierul Dan Barna a declarat, la Digi24, ca in campania de vaccinare vor fi implicați și primarii, astfel incat informații privind imunizarea sa ajunga la cat mai mulți oameni din teritoriu. "Pentru a-și obține voturile, edilii sunt foarte creativi in a ajunge cu mesajul la urechea omului. Hai…

- Biserica Ortodoxa Româna (BOR) ar trebui sa fie mai activa în campania de vaccinare anti-Covid-19, pentru ca este vorba de o problema de securitate naționala, a declarat la RFI vicepreședintele Comisiei de Sanatate din Camera Deputaților Adrian Wiener (USR-PLUS).”Biserica Ortodoxa…

- ROMANIA – Carta Alba a Apararii, pentru 2021, a fost adoptata de Guvernul Romaniei, iar in perioada urmatoare va fi dezbatuta in Parlament! „Carta Alba a Apararii 2021 concretizeaza angajamentul ferm al Guvernului pentru asigurarea securitații poporului roman și pentru apararea teritoriului, valorilor…