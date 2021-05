Stiri pe aceeasi tema

- ”Stiti foarte bine ca noi am sustinut proiectul de buget initiat de primarul Nicusor Dan care, din punctul meu de vedere, era mai mult decat forma la care s-a convent acum, dar totul e bine cand se termina cu bine, pana la urma ne-am inteles”, a declarat Ludovic Orban. Liderul PNL a adaugat ca ar…

- Șefa PNL București spune ca singura soluție ramane dialogul: Invitația mea este dialogul. Și ii sugereaza și soluția lui Nicușor Dan. Violeta Alexandru mai spune ca nu stie daca ar fi o solutie buna ca USR-PLUS sa propuna o alta varianta de buget, asa cum a transmis primarul general. Reacția lui Alexandru…

- Badulescu a spus despre Tomescu faptul ca nu știe administrație. ”Bucureștiul este intr-o incapacitate de plata generata de fapul ca nu mai are buget. Acest domn nu știe administrație publica.Incapacitatea unei capitale se poate declara cand a epuizat toate resursele. Astazi, in Romania, municipalitatea…

- Liderii USR PLUS spun ca intenționeaza sa soluționeze situația care a creat tensiuni. Dan Barna a dat asigurari ca bugetul Capitalei va fi aprobat in perioada urmatoare. Liderul USR s-a oferit sa se implice in mediere și a subliniat ca „respectarea lucrurilor negociate este esențiala”.Și Premierul Florin…

- Reacția vine dupa ce, miercuri, bugetul Capitalei a fost respins. Mai mulți consilieri, printre care și cei ai USR-PLUS, au votat impotriva ori s-au abținut.”Eu am avut o discuție, duminica, cu Nicușor Dan. Am discutat cu colegii, le-am spus ca sunt dispus sa mediez, dar nu mi-a solicitat nimeni acest…