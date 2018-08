Damila din Vâlcea, distribuitor de materiale de construcţii vrea afaceri de 270 mil. lei până în 2021 ♦ Rezultatul din 2017 – de 231 mil. lei – este cel mai bun al companiei din ultimii sase ani, potrivit datelor raportate la Ministerul de Finante. Este, de asemenea, primul an de crestere semnificativa a businessului, dupa ce, in 2016, a scazut de la 205 mil. lei la 178 mil. lei l Compania Damila este detinuta integral, conform datelor de la Registrul Comertului, de Remus Daniel Nitu, fost senator ALDE.



