Stiri pe aceeasi tema

- La Timișoara va avea loc un targ cu produse naturale, bio, ecologice, la Muzeul Satului Banațean, loc unde se vor aduna și renumiți traineri și terapeuți holistici. Targul va avea loc in 9 septembrie, intre orele 10 și 21, la Muzeul Satului Banațean din Timișoara. The post Produse naturale și terapeuți…

- Dambovițenii pot cumpara lemn de foc direct de la Romsliva – Direcția Silvica Dambovița. Pentru achiziționare materialului lemnos se depune Post-ul Dambovițenii pot cumpara lemn de foc de la Direcția Silvica! Locațiile și prețurile apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- PRODUSE LOCALE…Grupul de actiune locala „Movila lui Burcel” a organizat, miercuri, pe 15 august, la Cozmesti, un interesant targ de produse locale, unde au expus producatori din mai multe comune vasluiene. GAL „Movila lui Burcel” Vaslui Nord este un organism neguvernamental extrem de performant, care…

- Dambovițenii care sunt beneficiari ai serviciilor de apa și canalizare furnizate de catre Compania de Apa se pregatesc sa scoata, Post-ul DAMBOVIȚA: Facturile la apa vor crește semnificativ! Compania de Apa va factura și apa de ploaie apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Interpreții de muzica folk de pretutindeni sunt invitați sa se inscrie in aceasta perioada la festivalul „Folk Fain”, ce va avea loc in localitatea harghiteana Toplița. Evenimentul, ajuns la cea de-a treia ediție, este in pregatire și ii așteapta in stațiunea Banffy, in 25-26 august, pe iubitorii…

- O suta de tineri din țara vor participa, saptamana aceasta, la tabara intitulata „Școala Naționala de Democrație”, gazduita de Centrul de Agrement Padureni. Evenimentul, aflat la cea de-a VII-a ediție, este organizat de Direcția Județeana pentru Sport și Tineret Covasna și Asociația „Pro Democrația”.…

- Asociația DAR DEVELOPMENT, anunța deschiderea Expoziției „Ornamente in scrierile brancovenești”, care va putea fi vizitata in perioada 28.07.2018-27.08.2018, la Palatul Post-ul Expoziție de ornamente din scrierile brancovenești la Palatul Brancovenesc de la Potlogi. apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Politica dambovițeana a inregistrat zilele acestea cea mai mare lovitura de imagine. A adus „cainele de paza al democrației” in Post-ul Comisia viceprimarului Radulescu, bani otraviți aruncați presei locale apare prima data in Gazeta Dambovitei .