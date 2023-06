Stiri pe aceeasi tema

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei a disputat in aceasta seara meciul din etapa a treia din grupa I a preliminariilor Campionatului European dn 2024, intalnind in deplasare Elvetia. S au intalnit primele doua clasate inaintea partidei, Elvetia locul 1, cu punctaj maxim si Romania locul 2, la doua…

- Pentru naționala Romaniei urmeaza, luni, de la 21:45, cel mai important meci din actuala campanie de calificare la Campionatul European. Tricolorii vor intalni in deplasare Elveția, liderul grupei și principala favorita la calificarea de pe primul loc in Grupa I. Un meci pe care se pot plasa pana la…

- Dupa remiza alba dintre Kosovo și Romania , din etapa a treia a preliminariilor Campionatului European de fotbal din 2024, selecționerul Edi Iordanescu a declarat ca prima reprezentativa a obtinut un punct cu sacrificiu si caracter. „Este un punct castigat, un punct muncit si obtinut cu mult sacrificiu…

- Dupa Kosovo – Romania 0-0, in preliminariile EURO 2024, Deian Sorescu (25 de ani) a explicat care au fost problemele naționalei. „Tricolorii” ocupa in acest moment poziția secunda in grupa, doua puncte mai puțin decat liderul Elveția. Celelalte rezultate de vineri din grupa Romaniei: Andorra - Elveția…

- Kosovo – Romania 0-0, in preliminariile EURO 2024. Tricolorii nu au reușit sa infranga selecționata kosovara, la Priștina, și astfel sa-și asigure un avantaj decisiv in lupta pentru calificarea in grupele turneului european. Selecționata Romaniei ramane insa pe locul 2, la bataie cu Elveția și Israel.…

- Meciul dintre Kosovo și Romania, din cadrul etapei a treia a preliminariilor EURO 2024, s-a incheiat la egalitate, scor 0-0. Romania și Kosovo au incheiat cu remiza alba partida cu numarul 3 din Grupa I a preliminariilor pentru Euro 2024. Tricolorii raman pe locul 2, dupa liderul Elveția, care a invins…

- Tehnicianul Razvan Lucescu (54 de ani), a vorbit despre situația de la echipa naționala a Romaniei. „Tricolorii” se pregatesc de „dubla” cu Kosovo și Elveția, din preliminariile EURO 2024. Kosovo - Romania e programat vineri, 16 iunie, de la ora 21:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe…

- Federatia Romana de Fotbal a dat publicitatii duminica lista cu cei 26 de jucatori convocati de selectionerul Edward Iordanescu in vederea meciurilor cu Kosovo si Elvetia din preliminariile Campionatului European - EURO 2024, programate luna aceasta.Romania va juca in deplasare cu Kosovo, in data de…