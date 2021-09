O femeie din Dambovita, medic de familie, si sotul acesteia au fost retinuti pentru 24 de ore in dosarul privind eliberarea ilegala a unor adeverinte de vaccinare anti-COVID-19, a anuntat joi seara Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). "Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita, in urma cercetarilor efectuate sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Gaesti, au dispus masura retinerii pentru 24 de ore fata de o femeie (medic de familie) si de sotul acesteia. Acestia sunt cercetati…