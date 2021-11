Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii municipiului Lugoj impreuna cu lucratori din cadrul celor 3 sectii rurale au organizat, in data de 6 noiembrie a.c., in intervalul orar 16:00-24:00, acțiuni in zonele de competenta, care au avut ca scop asigurarea unui climat de ordine și siguranța in trafic, diminuarea riscului rutier…

- Un tanar de 19 ani, care a condus un autoturism pe strada Randunelelor din orasul Navodari, fara a poseda permis de conducere s a ales cu dosar penal.Politistii au identificat si un barbat de 34 de ani, care a condus un autoturism pe DN 22, in localitatea Lumina, in timp ce se afla sub influenta bauturilor…

- In weekend-ul tocmai incheiat, polițiștii rutieri au acționat pe raza intregului județ pentru asigurarea unui climat de siguranța rutiera, cat și pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente. In perioada 8-10 octombrie, polițiștii au acționat cu precadere pentru depistarea…

- Șoferi bauți și fara permis, pe strazile din Dambovița, pe parcursul weekend-ului, polițiștii de la rutiera au depistat in localitațile Gaești și Baleni-Sarbi, doi barbați de 18 și 38 de ani, in timp ce conduceau un autoturism și o autoutilitara fara a poseda permis de conducere. Un alt barbat de 48…

- Polițiștii timișeni au depistat in județul Timiș doi barbați banuiți de comiterea unor infracțiuni rutiere. Au fost intocmite dosare penale. La data de 21 septembrie, in jurul orei 13:00, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurala Sacalaz au oprit pentru control, in localitatea Cenei, din județul…

- Politistii tulceni au depistat mai multe infractiuni contra sigurantei circulatiei pe drumurile publice.La data de 18 septembrie a.c., politistii tulceni au identificat in trafic un barbat de 58 de ani, din Isaccea, judetul Tulcea, in timp ce conducea au auto pe strada Mircea Voda din orasul Isaccea,…

- Polițiștii timișeni au depistat pe drumurile din județ mai multe persoane care au comis infracțiuni rutiere. Toate s-au ales cu dosare penale. Miercuri, in jurul orei 19:30, polițiști din cadrul Biroului Rutier Timișoara au depistat in localitatea Giarmata un barbat de 36 de ani, care a condus o motocicleta…

- Dosare penale pe banda rulanta, vineri și sambata, pe drumurile din Timiș. Polițiștii de la rutiera au depistat in trafic mai mulți șoferi care au urcat la volan bauți, drogați sau fara permis de conducere.